İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Borrell'den AB'ye İsrail tepkisi

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladığını belirtti.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Borrell'den AB'ye İsrail tepkisi
ABONE OL

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği, dikkatli bir değerlendirme yaptıktan ve Gazze'deki ölüm sayısının geçmişte benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını gördükten sonra İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına dair belirtiler olabileceğini düşünmeye başladı." görüşünü savundu.

Hafta içinde Madrid'deki bir konferansta İsrail'in Gazze'de "katliam" yaptığını vurgulayan Borrell, AB'yi şimdiye kadar İsrail'e karşı pasif kalmakla suçlamıştı.

Eski AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin küresel bir aktör olmak istiyorsa İsrail'e karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'i desteklediğimizi söylüyoruz ama İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyup duymadığını asla kendimize sormuyoruz. Bu şizofren bir süreç. Avrupa, çelişki üstüne çelişki üretiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.