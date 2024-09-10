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Dünya

Borrell'den İsrail'e kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 'güvenli olduğu' iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

AA10 Eylül 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
Borrell'den İsrail'e kınama
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Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Han Yunus'ta güvenli bölgede bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

"Savaş kurallarına saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini" kaydeden Borrell, "Gazze'deki insani felaketi normalleştiremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.

  • Josep Borrell
  • İsrail ordusu

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