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Dünya

Borrell'e göre, sürdürülebilir barış Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki devletli çözüm için aleyhte oy kullanan İsrail Meclisine tepki göstererek, 'Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız.' dedi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Borrell'e göre, sürdürülebilir barış Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün
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Borrell, İngiltere'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AST'nin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluk ve tehditleri tartışmak için büyük bir fırsat olduğu yorumunu yapan Borrell, "Ukrayna ve Gazze'de olmak üzere iki savaş ve seçim süreçlerimiz dahil her yerde yabancı müdahalelerle karşı karşıyayız. Demokrasimizi savunmak ve bu zorluklarla yüzleşmek zorundayız." dedi.

Orta Doğu'da sürdürülebilir bir barış için tek uygulanabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Borrell, "Ne yazık ki dün İsrail Meclisi (Knesset) buna, Filistin devletine karşı oy kullandı. Peki o zaman, iki devletli çözümü istemiyorlarsa ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Borrell, İsrail Meclisince alınan karara, "Onların çözümü nedir? Eğer bu çözümü reddediyorlarsa, başka bir çözüm önermek zorundalar. İşgal altındaki topraklarda yaşayan milyonlarca Filistinli için planları nedir? Eğer tüm uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözümü reddediyorlarsa, o zaman alternatif çözüm nedir?" sözleriyle tepki gösterdi.

"Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız." ifadesini kullanan Borrell, bu konunun Avrupa liderlerince tartışılmasını umduğunu belirtti.

Ukrayna'ya destek mesajı da veren Borrell, "Ukrayna'nın teslim olmasından kaynaklanan bir barış değil, uluslararası hukuka dayalı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir barış için" çabalanması gerektiğini söyledi.

  • AB Dış İlişkiler
  • Sürdürülebilir Barış
  • Filistin Siyasi Çözüm

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