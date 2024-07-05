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Dünya

Boru hatlarından çalmışlar! Nijerya'da 3,9 milyon litre çalıntı ham petrole el konuldu

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da sadece geçen ay 3,9 milyon litre çalıntı ham petrole el konulduğu açıklandı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Boru hatlarından çalmışlar! Nijerya'da 3,9 milyon litre çalıntı ham petrole el konuldu
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Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, ordunun geçen ay ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda hırsızlara karşı operasyonlar düzenlediğini belirterek, operasyonlarda hırsızların boru hatlarından çaldığı 3,9 milyon litre ham petrole el koyduklarını bildirdi.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko da ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle devletin geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarara uğradığını söyledi.

37 MİLYAR VARİL PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilen yaklaşık 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke konumunda, petrol ihracatında ise 6'ncı sırada yer alıyor.

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