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Boşandığı eşini öldürmek istedi... Asker eski eşten bombalı suikast

Avusturya’da eski bir asker boşandığı eşine uzaktan kumandalı el yapımı bomba ile suikast girişiminde bulundu. Kadın ağır yaralı kurtuldu. Eski eşi ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

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Avusturya’da, eski karısını el yapımı bombayla öldürme girişiminden bulunan 28 yaşındaki bir kişi ve suç ortağı polis tarafından tutuklandı. Ülkenin güneyindeki Carinthia eyaletindeki Guttaring kasabasında yaşayan kadın, eski kocasının gönderdiği ve içinde el yapımı bomba bulunan kutuyu açması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Bombanın patlaması sonucu yaralanan üç çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, vücudundaki ciddi yanıkların tedavi edilmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40’ında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşan kadın şu ana kadar iki kez ameliyat edildi. Polis, orduda görevli 29 yaşındaki suç ortağının, içinde bomba bulunan kutuyu, kadının evinin önüne koyduğunu belirledi. Kendisi de eski bir asker olan ve uzakta gizlenip bekleyen eski kocanın, kadının paketi almasının ardından bombayı kumandayla patlattı. 

İNTERNETTEN ALMIŞ

İnternet üzerinden bomba parçalarını sipariş eden zanlıların, yaz aylarında bir ormanda kadına yönelik bomba girişimi öncesi deneme yaptıkları bildirildi. İçişleri bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl Avusturya’daki 73 cinayet kurbanının 41’i kadındı. 

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