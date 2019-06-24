Boşanma piyangosu!

Birleşik Devletler’de 50 yaşındaki Richard Anthony Zelasko, biletine isabet eden büyük ikramiyeyi boşanma süreci nedeniyle tam olarak alamadı. ABD’de bir mahkeme, boşanma sürecindeyken piyangodan 80 milyon dolar kazanan Zelasko’nun ikramiyenin yarısını eski eşi Mary Elizabeth’e vermesi gerektiğine hükmetti.

İKRAMİYE KUŞA DÖNDÜ

Michigan eyaletinde arabulucu bir hakemin kazanılan parayı ‘evlilik mal varlığı’ olarak kabul etmesinin ardından Zelasko’ya ikramiyenin yarısını eski eşi 48 yaşındaki Elizabeth’le paylaşması gerektiği söylendi.

Mahkeme kayıtlarına göre Pontiac kentinde yaşayan çift 2004’ten Eylül 2011’e kadar evli kaldı. Mary Elizabeth, 2011’de boşanma davası açtı. Bu tarihten iki yıl sonra Zelasko, Mega Millions çekilişinden 80 milyon dolarlık ikramiye kazandı. Vergi ve kesintilerden sonra paranın değeri 38 milyon dolara düştü.