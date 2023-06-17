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Dünya

Boşlukla tokalaşan Joe Biden'dan yeni gaf!

Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bir konuşmasında 'Tanrı Kraliçe'yi korusun.' diyerek yeni bir gafa imza attı.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 02:25 - Güncelleme:
Boşlukla tokalaşan Joe Biden'dan yeni gaf!
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ABD Başkanı Joe Biden bir konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun." diyerek bitirdi.

Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.

ESPRİ Mİ YOKSA GAF MI YAPTIĞI ANLAŞILAMADI

Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.

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