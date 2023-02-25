"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Kurumu (FUCZ) mensubu Sabahudin Spahovic, Hatay'da bulup sahiplendiği kediye depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'in ismini verdiklerini söyledi.

FUCZ mensubu 49 yaşındaki Spahovic, arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Hatay'da bulduğu yavru kediye "mucizevi kurtuluşu" simgeleyen Aleyna'nın ismini nasıl verdiklerini ve Türkiye'de yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Spahovic, Türkiye'ye geldiklerinde karşılaştıklarına inanamadıklarını kaydederek, "Kıyamet gibi görüntüler gördük. Araçlarla ve helikopterlerle gezdiğimiz bölge çok ürkütücüydü. FUCZ'de arama kurtarma alanında çalıştığım 15 yıldan uzun olan kariyerimde Türkiye'dekine benzer bir durum hiç yaşamadım." dedi.

Bir gece saat 02.00 sularında yanlarına bir adamın geldiğini ve ailesine ulaşmaları için kendilerine ricada bulunduğunu kaydeden Spahovic, çalışmalara başladıklarını ve çocuğa ait bir spor ayakkabısı bularak babasına teslim ettiklerini anlattı.

Spahovic, "12 saat süren vardiyamız bitmek üzereydi, tam alandan ayrılırken arkamı döndüm ve o adamın kepçenin üstüne oturup ağladığını gördüm. O anı asla unutmayacağım." diye konuştu.

- "BU KEDİ HAYATIN SİMGESİ OLACAK"

AFAD ekipleriyle koordineli şekilde 8 gün çalıştıklarını dile getiren Spahovic, "Bosna Hersek'e geri döneceğimiz bilgisini aldığımızda hazırlanmak için kaldığımız kampa gittik ve karşıma bir kedi çıktı. Sanki Allah tarafından bize yollanmıştı, korkuyor ve titriyordu. Kediyi kollarıma aldım ve ona 'Bizimle Bosna'ya gidiyorsun.' dedim. Araçta bizimle beraberdi ve onu besledik." ifadelerini kullandı.

Spahovic, kediye ne isim vereceklerini düşünmeye başladıklarını kaydederek, "Türkiye'deki yaşadıklarımıza yoğunlaştık. Depremin 248. saatinde kurtarılan kız (17 yaşındaki Aleyna Ölmez) aklımıza geldi. Böylelikle kediye Aleyna ismini verdik." dedi.

Kedinin kendileri için (Türkiye'den) bir hatıra olarak kalacağını ifade eden Spahovic, "(Kedi) Ne yazık ki Türk vatandaşlarının acılarını bize hep hatırlatacak ama aynı zamanda hayatta kalan küçük kızın hatırasını da yaşatacak. Bu kedi hayatın simgesi olacak. Travmanın etkileri giderek azalıyor, şimdi güzelce yiyor, uyuyor." diye konuştu.

Spahovic, Türkiye'de geçirdikleri günlerde yaşadıklarının kendileri üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu belirterek, psikolojik destek almak zorunda kadıklarını, yaşananların ağır olduğunu ancak günlük hayatlarına dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.