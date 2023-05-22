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Dünya

Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da oylama sona erdi

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi sona erdi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:45 - Güncelleme:
Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da oylama sona erdi
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Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin yerel saatle 22.00'da sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu. Oy pusulalarının yer aldığı çuvallar diplomatik kuryeler ile Türkiye'ye gönderilecek.

KARADAĞ

Karadağ'da Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda Türk vatandaşlarının 20 Mayıs'ta yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 21 Mayıs saat 22.00 itibarıyla sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1704 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karadağ'da 989 kişi oy kullandı.

Buradaki oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler gözetiminde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Podgoritsa Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, oy pusulalarının yer aldığı çuvalların diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.

SIRBİSTAN

Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da ise kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Sırbistan'daki oy kullanma işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 08.00-22.00 arasında yapıldı.

İKİNCİ TUR İÇİN YURT DIŞINDA OY KULLANANLARIN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

YSK'den edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurt dışı sandıklar da açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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