Bosna Hersek, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:38

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Kurumundan (FCUZ) yapılan açıklamada, Jablanica yakınlarında devam eden orman yangınlarının 390 hektarlık alanı etkilediği kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin, dağlık alanda ilerlemekte zorluk çektiği vurgulanan açıklamada, alevlerin, Mostar Belediyesine doğru yayıldığı aktarıldı.

Jablanica'nın yanı sıra Travnik, Mostar, Capljina ve Stolac yakınlarında da orman yangınlarıyla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, Stolac'ın Stupiste ve Derana mevkilerinde meydana gelen orman yangınları ile Capljina'nın Budisavine mevkisinde halen aktif olan orman yangınının mayınlı bölgeye yakın olması nedeniyle söndürülemediği ifade edildi.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) hükümeti, dün düzenlediği çevrim içi oturumun ardından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.