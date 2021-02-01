Bosna Hersek, 'Sputnik V' aşısının ilk dozları teslim aldı

AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:50

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) sipariş ettiği aşıların 2 bin dozluk ilk partisinin Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na geldiği bildirilirken, yakın zamanda daha fazla dozun da ülkeye geleceği kaydedildi.

RS Sağlık Bakanı Alen Seranic, düzenlediği basın toplantısında, 1000 kişinin aşılanmasını sağlayacak 2 bin dozluk ilk partinin güvenli şekilde ulaştığını aktararak, aşıların Bosna Hersek İlaç Ajansından onay almasının ardından vurulmaya başlanacağını söyledi.

Seranic, ilk olarak RS'deki sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirterek, toplamda 400 bin doz sipariş ettikleri "Sputnik V" aşılarının kalan kısmının da en geç mart ayına kadar ulaşacağını aktardı.

Bosna Hersek hükümeti, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile yaptığı anlaşma kapsamında da 1,2 milyon doz aşı sipariş etmişti. COVAX aracılığıyla alınacak aşıların da şubat ayı ortasında ülkeye gelmesi bekleniyor.

Salgının başından bu yana Bosna Hersek'te tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 121 bin 497'ye yükselirken, 4 bin 679 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.