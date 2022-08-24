Bosna Hersek, TİKA'nın ''2022 Tecrübe Paylaşım Programı''na katılan öğrencileri ağırlıyor

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören 13 kız öğrenci, TİKA'nın "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisine ziyaret gerçekleştirdi.



AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik, ziyaretçilere AA hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilerden Ezgisu Kordalı, TİKA'nın yapmış olduğu faaliyetlerini yerinde görmek için Bosna Hersek'e geldiklerini söyledi.

Kordalı, "Bugün çocuk evlerini ziyaret ettik ve oradaki kardeşlerimizle birtakım etkinlikler gerçekleştirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 13 arkadaş buradayız. İlk kez Saraybosna'ya geldim." diye konuştu.

Katılımcılardan Merve Baş da "Bir hafta sürecek programı dolu dolu geçirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TİKA'nın koordinasyonundaki 2022 Tecrübe Paylaşım Programı'nı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Gençlik Vakfı destekliyor.