Bosna Hersek ve Sırbistan, Türkiye için seferber oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu tırlar, Türkiye'ye hareket etti.

Yardım tırlarını Türkiye'ye uğurlayan Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'daki kurum ve vatandaşların depremlerin ardından Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.

Aksoy, "İlk olarak o bölgedeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu şeyleri topladık ve bunları Türkiye'ye yolladık. Dün de 2 bin 500 ısıtıcıyı Gaziantep'e yolladık." dedi.

Büyükelçi Aksoy, Sırbistan'dan Türkiye'ye giden arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, ekibin 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını kaydetti.

Öte yandan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 15 tırdan oluşan yardım konvoyu da deprem bölgesine hareket etti.

Novi Pazar Kent Yönetimi tarafından açılan bağış hesabından da 105 bin avro değerinde yardım toplandığı ifade edilirken, kentin bütçesinden ise 20 bin avro yardımın Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Bosna Hersekli EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan gıda ürünleri, su, temizlik ürünleri, bebek bezleri, çadır, battaniye ve uyku tulumlarını içeren iki tır bugün yola çıktı.

Açıklamada, tırlardan birinin Türkiye'ye, diğerinin ise Suriye'ye hareket ettiğine yer verildi.

- BOSNA HERSEK VE KARADAĞ'DA YARDIMLAR TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Bosna Hersek'te yardım kampanyalarına devam eden insani yardım kuruluşu Merhamet Derneğinin Tuzla Bölge Müdürü Mensura Husanovic, AA muhabirine, depremzedeler için yeterli miktarda kıyafet toplandığını ve nakdi yardımlar toplamaya yoğunlaştıklarını söyledi.

Husanovic, "Battaniye, uyku tulumu ve ısıtıcıları da toplamaya devam ediyoruz, şu an Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin bunlara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Merhamet Derneği Bosna Hersek Meclis Başkanı Nedim Smajlovic de Tuzlalıların, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yaşadığı üzüntüyü yakından hissettiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Jajce kentindeki Berta Kucera İlköğretim Okulunda da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için yardım topladı.

Okulun resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, "Üç gün devam eden kampanyada 3 bin avrodan fazla yardım topladık. Söz konusu miktar deprem bölgesine yardım için faaliyet gösteren Türkiye'deki kardeş okulun hesabına yatırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin Ibrahimovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan ile bir araya gelerek, Karadağ halkının Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Karadağ genelinde depremzedeler için birçok yardım kampanyalarının başlatıldığını aktaran Ibrahimovic, Türkiye'nin her zaman Karadağ'a destek olduğunu anımsattı.