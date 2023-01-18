İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7968
  • EURO
    20,3677
  • ALTIN
    1157.87
  • BIST100
    5380.95
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele sebep oldu
Dünya

Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele sebep oldu

Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele sebep oldu
ABONE OL

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimleri ile Sırbistan'ın güneybatısında pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Konjic şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda evi su basarken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlardan en fazla etkilenen kent olan Konjic'te kurtarma ekipleri, şehrin birçok noktasında vatandaşların yardımına koştu. Başkent Saraybosna'yı da sınırları içerisine alan Saraybosna Kantonu'nda da yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı. Saraybosna'da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastığı ve şehir merkezindeki Miljacka nehrinde de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan Seniçe (Sjenica) kentinde de şiddetli yağışların etkisiyle Grabovica nehrinin taşması sonucu 40 evi su bastı. Bölgede yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlar nedeniyle Kosova'da da Hidrometeoroloji Enstitüsü tarafından sel uyarısı yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.