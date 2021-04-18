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  • Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Puljic'in yeğeni Danko Puljic Müslüman oldu
Dünya

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Puljic'in yeğeni Danko Puljic Müslüman oldu

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic'in yeğeni Danko Puljic, mübarek ramazan ayında İslam'a geçerek Emir ismini aldı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:21
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Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Travnik kentinde bulunan Kalibunar Camisi'nde imam Aljo Cikotic rehberliğinde kelimeişehadet getiren Danko Puljic, Müslüman oldu.

Cikotic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalibunar Camisi'nin büyük bir mutluluğa ev sahipliği yaptığını ifade ederek Danko Puljic'in oldukça huzurlu hissettiğini söyledi.

Caminin çifte mutluluk yaşadığına işaret eden Cikotic, mübarek ramazan ayında Antonija isimli bir kadının da Müslüman olduğunu ve Ayşe ismini seçerek kelimeişehadet getirdiğini sözlerine ekledi.

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