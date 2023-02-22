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Dünya

Bosna Hersekli Türkiye mezunlarından ''vefa'' hareketi

Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım tırı gönderdi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Bosna Hersekli Türkiye mezunlarından ''vefa'' hareketi
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"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli depremlerin neticeside depremzedelere ayni ve nakdi yardım ulaştırılması için ülkemizin ve dünyanın bir çok yerinden yardım seferberliği ortaya konuldu. Bu yardım seferberliğine örneğin bir yenisine Bosna Hersekli öğrenciler katıldı.

Eğitim ve öğretim gördükleri Türkiye'ye vefalarını göstermek adına harekete geçen "Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği" kendi aralarında topladıkları ayni ve nakdi yardımları Türkiye ve Suriye'ye ulaştırmak adına ülkelerinden yardım tırı gönderdiler. Sınırları aşan bu yardım hareketinde kendilerinin de yer alması için tüm çabalarını ortaya koyuyorlar.

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