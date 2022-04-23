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Dünya

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 02:05 - Güncelleme:
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Bosna Hersek'in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kız hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te yerel saat 23:07'de meydana gelen depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi'ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Yaşanan depremden korkan Hersekliler geceyi sokakta geçiriyor.

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