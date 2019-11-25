17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7391
  • 6,3244
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bosna Hersek'te Devlet Günü vesilesiyle tören düzenlendi

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyi’nin ilk oturumundan bu yana kutlanan Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna’da törenler düzenlendi.

  • TRT Haber
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek'te Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da törenler düzenlendi. 
 
2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan “Sönmeyen Ateş Anıtı”na çelenk bırakıldı.
 
Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda, Bosna-Hersek’in birinci cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç ve şehitler için dualar okundu.
 
Saraybosnalı öğrenciler tarihi Viyeçnitsa binasında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Son savaştaki direnişin sembollerinden olan Hum tepesinde Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi.
 
Ancak 25 Kasım Devlet Günü, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde kabul edilmiyor.
 
Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Dzaferoviç, “25 Kasım, tüm halklarımız için “devlet günüdür”. Ne yazık ki Bosna-Hersek’te bu günün kutlanmadığı yerler olsa da inanıyorum bugüne kadar çok şeyi başarmış Bosna-Hersek bunu da başaracak ve devlet genelinde bu gün kabul görecektir” dedi.
 
Törende yapılan açıklamalarda, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik’in “Boşnaklar sanmasın ki Bosna-Hersek onlarındır, hepimizindir, ancak Sırp Cumhuriyeti sadece bizimdir” ifadelerine tepki geldi.
 
Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, “Bu ülkenin her karış toprağı ortaktır, “Bosna Sırp Cumhuriyeti” ismi dışında hiçbir şey Sırp değildir. Dodik bey bu tür açıklamalara devam ederse o da kalır mi bilemiyorum. Bu büyük günü, doğum günümüzü kutlarım. Bosna-Hersek her engele rağmen doğru yoldan ilerlemekte” dedi.
 
25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyi’nin ilk oturumunda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki altı eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz"

'Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Ünlü Yazar Beyazıt Akman: İnsanlar tarihi romanların orijinal eser olduğunu unutuyor

Ünlü Yazar Beyazıt Akman: İnsanlar tarihi romanların orijinal eser olduğunu unutuyor
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı!

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı!

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA