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Bosna Hersek'te dört kişi sahte Türk pasaportuyla yakalandı

Bosna Hersek'teki Banja Luka Havalimanı'ndan Almanya'nın Berlin şehrine gidecek uçakla ülkeden ayrılmak üzere olan dört kişi, sahte Türk hususi pasaportlarıyla yakalanıp gözaltına alındı.

  • AA
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Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Nisan'da Banja Luka-Berlin seferini yapan uçağın dört yolcusu, pasaport kontrolü sırasında evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin, ülkeden çıkış yapmak üzereyken kullandıkları hususi pasaportların sahte olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu dört şahsın çantalarında yapılan aramalarda da yine Türkiye Cumhuriyeti'ne ait dört pasaport, dört kimlik ve iki de ehliyet bulunduğu kaydedildi.

Olayın, evrakta sahtecilik suçu nedeniyle Banja Luka Savcılığına bildirildiği ifade edildi.

Nisan başında da Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki havalimanında benzer bir olay yaşanmış, Almanya'ya giden uçağın yolcularından 8 Türk vatandaşı sahte diplomatik ve hususi pasaportlarla yakalanıp gözaltına alınmıştı.

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