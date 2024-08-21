İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,926
  • EURO
    37,7864
  • ALTIN
    2738.42
  • BIST100
    10015.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı! 3 kişiyi öldüren saldırgan kendisini de yaraladı
Dünya

Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı! 3 kişiyi öldüren saldırgan kendisini de yaraladı

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan kendisini de ağır yaraladı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı! 3 kişiyi öldüren saldırgan kendisini de yaraladı
ABONE OL

Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, binadaki 3 kişiyi vurdu.

Okulda çalışan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.

USK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.

Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde, saldırganın okulda hademelik yaptığı, öldürdüğü kişilerin de okul müdürü, sekreteri ve öğretmen olduğu bilgisi yer aldı.

  • Silahlı saldırı
  • Sanski Most
  • 3 ölü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.