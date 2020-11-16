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Dünya

Bosna Hersek'te seçimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aday kazandı

Bosna Hersek'in Travnik şehrinde belediye başkanlığını seçimini, koronavirüs nedeniyle ölen Mirsad Peco kazandı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 07:28
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Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimlerde, ülkenin orta kesimindeki Travnik şehrinde belediye başkanlığını, seçim günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mirsad Peco kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Travnik'teki belediye başkan adayı Peco'nun seçimi kazandığı açıklandı.

SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, düzenlediği basın toplantısında, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun sabah hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti. Peco'nun ölüm haberinin henüz erken saatlerde açıklanmasına rağmen Travnikli seçmenlerin bu adaya oy vermesi dikkati çekti.

Öte yandan, Merkez Seçim Kurulu (CIK), ilk kez karşılaşılan bu sıra dışı durum karşısında nasıl bir adım atılacağı hususunda henüz açıklama yapmadı.

Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 50 civarında kaldığı bildirildi.

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