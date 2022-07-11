Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımı anması

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Dzaferovic, aradan 27 yıl geçmesine rağmen soykırım kurbanlarından yüzlercesinin kemik kalıntılarına ulaşılamadığını anımsatarak, soykırımın planlı şekilde yapıldığına dikkati çekti.

Srebrenitsa'nın bugün dünyanın en hüzünlü kenti olduğunu ifade eden Dzaferovic "Buradaki soykırım mekan ve zamanla sınırlanabilecek bir durum değil. Burada binlerce insan öldürüldü." diye konuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Srebrenitsa'ya her geldiğinde yüreğinde ağır bir yük hissettiğini söyleyerek, "Uluslararası kurumların masum insanları koruyamaması karşısındaki başarısızlığı noktasında da ağırlık hissediyorum." dedi.

Programa video konferansla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sevdiklerini kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını dile getirerek, "Srebrenitsa annelerinin yıllardır devam ettirdiği adalet mücadelesi hepimize örnek olmalı. Onlar birer kahraman. AB, Bosna Hersek'in yanındadır." şeklinde konuştu.

Karadağ Başbakanı Abazovic, 1995'te Srebrenitsa'da insanlığın öldürüldüğünü kaydederek, Balkanlar'da hala nefret ruhunun yaşadığını ancak savaşa dönüşmediği için şanslı olunduğunu belirtti.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Fejzic, "Srebrenitsa soykırımı, insanlık tarihinde dipnot olarak kalmaması gereken bir 'insanlık yenilgisi'dir. Bugün ne söylersek söyleyelim, annelerin çığlıklarından ve tabutların üzerine düşen toprak sesinden daha güçlü bir mesaj veremeyiz." ifadelerini kullandı.

- SREBRENİTSA SOYKIRIMININ 50 KURBANI DAHA BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti tamamlanan 50 kurban için öğleden sonra cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 27'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic, en yaşlısı ise 59 yaşındaki Husejin Krdzic.

Bugün toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

"Saban Ademovic (1953), Sabrija Aljic (1940), Saban Avdic (1960), Munib Bektic (1951), Dzemil Dedic (1962), Mevlid Dudic (1970), Mustafa Dzananovic (1960), Kiram Djozic (1957), Nezir Efendic (1941), Mevludin Ferhatovic (1972), Salim Gabejlic (1968), Sead Gojcinovic (1965), Salko Hadzic (1969), Hajrudin Halilovic (1968), Salko Halilovic (1954), Almir Halilovic (1975), Esnaf Hasanovic (1969), Samir Hasanovic (1975), Semir Hasanovic (1975), Hamdija Hasic (1965), Sead Hasic (1963), Sead Hukic (1974), Sajit Hukic (1976), Hajdin Hukic (1942), Mevludin Husic (1972), Mustafa Husic (1974), Smajo Ibrahimovic (1938), Mehmed Ibrahimovic (1941), Nesib Ibrahimovic (1958), Sakib Jahic (1972), Mehmedalija Jugovic (1960), Nermin Kaljevic (1971), Smajil Karic (1937), Husejin Krdzic (1936), Edhem Merdzic (1949), Mustafa Mesanovic (1961), Ramiz Mujcinovic (1955), Suad Mujic (1966), Elvir Muminovic (1978), Salim Mustafic (1979), Muriz Mustafic (1966), Smajo Nukic (1951), Senad Osmanovic (1975), Ismajil Pilav (1952), Rahmo Rahmic (1952), Mensur Rahmic (1975), Adil Selimovic (1936), Salcin Sinanovic (1938), Vahid Smajlovic (1978) ve Senahid Secic (1956)."

- TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721'E YÜKSELECEK

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmalarına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta defnedilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükselecek.

