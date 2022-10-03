Bosna Hersek'teki seçimde Demokratik Eylem Partisi resmi olmayan ilk sonuçları paylaştı

SDA verilerine göre, devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için SDA adayı Bakir İzetbegovic oyların yüzde 46'sını alırken, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet bloğunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Denis Becirovic ise yüzde 49 oy aldı.

Konseyin Hırvat üyeliği için Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Zeljko Komsic, yüzde 58 oy alırken, rakibi Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Borjana Kristo, oyların yüzde 41'ini aldı.

SDA'nın verilerine göre, oyların yüzde 20'si sayıldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) yakın zamanda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Konseyin Sırp üyesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, yerel saat 16.00'ya kadar seçime katılım oranı yüzde 40 oldu.

- Yüksek Temsilci Schmidt'ten şaşırtan hamle

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ise seçim akşamı, "Bonn yetkilerini" kullanarak tartışmalı seçim yasası reformunu dayatarak yasalaştırdığını açıkladı.

Schmidt, yaptığı yazılı açıklamada, "işlevsellik paketi" olarak adlandırdığı belgede seçim sonuçlarının işlevselliği ve zamanında uygulanması adına iki karara imza attığını ifade ederek, kararların bugünkü oyları etkilemediğini hükümet ve koalisyon kurma süreçleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinde milletvekili sayısının artırdığına işaret eden Schmidt, bu kararların herkesin faydasına olduğunu savundu.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği de Schmidt'in kararını desteklediği yönünde bir açıklama yaparken, siyasilerin tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Bosna Hersek'te devlet başkanını dahi görevden alma yetkisi bulunan Yüksek Temsilci Schmidt'in ülkede yeni bir seçim yasası "dayatacağına" dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Temmuzda iddiaların krize dönüştüğü Bosna Hersek'teki yeni seçim yasasının Hırvatların işine yarayan ancak Boşnakların haklarını elinden alan bir durum ortaya koyacağı tartışılmıştı.

Boşnakların tepkisiyle karşı karşıya kalan Schmidt, bugün yapılacak seçimlerin bütünlük içerisinde gerçekleşmesi için "şeffaflık paketi" adı altında teknik değişimler getirdiğini açıklamıştı.

Schmidt'in seçim akşamında yaptığı hamlenin "tam olarak neyi kapsadığını" ise gelecek günlerde ortaya çıkacak.

- Resmi olmayan ilk sonuçlar gece yarısından önce

Bugünkü seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katıldı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilmiş oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçların CIK tarafından gece yarısı açıklanması bekleniyor.