İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8327
  • EURO
    15,6747
  • ALTIN
    799.037
  • BIST100
    2045.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasadışı biçimde kutlanan '9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü' programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıkladı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 21:10 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:10
ABONE OL

Turkovic, Rusya, Çin ve Sırbistan'a verilen diplomatik notada, bu kutlamalara resmi katılımın, Bosna Hersek'in içişlerine ağır müdahale anlamına geldiğinin vurgulandığını söyledi.

Notada Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin resmi gazetede yayımlanan ilgili kararına yer verildi ve bu tür eylemlerin, Bosna Hersek ile ikili ilişkileri bozabileceği belirtildi.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde dün anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" günü kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic ile Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic'in yanı sıra Rusya ve Çin'in Saraybosna büyükelçileri katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.