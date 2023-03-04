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Dünya

Bosna Hersek'ten yardımlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar görenler için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan 40 tırdan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Bosna Hersek'ten yardımlar gelmeye devam ediyor
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Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba'nın öncülüğünde hazırlanan ve 40 tıra yüklenen yardımlar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Derneğin sözcüsü Maja Arslanagic-Hrbat, tırlarda acil ihtiyaçlardan giysi, ayakkabı ve ısıtıcı gibi malzemelerin olduğunu söyledi.

Yola çıkan tırların birkaç gün sonra deprem bölgesine ulaşacağını belirten Maja Arslanagic-Hrbat, Suriye'deki deprem bölgesine de yardım yüklü birkaç tırın gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı.

Pomozi.ba Derneğinin öncülüğünde hazırlanan 54 tırlık yardım, daha önce deprem bölgelerine gönderilmişti. Derneğin, ilerleyen süreçte de Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere ayni ve nakdi yardımlarının süreceği öğrenildi.

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