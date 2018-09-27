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'Bosna Kasabı' Karadzic'in temyiz davasında hakim değişikliği: Temyiz Konseyi Başkanı davadan çekildi

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) işlediği suçlar nedeniyle daha önce hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Radovan Karadzic'in temyiz davasına bakan hakimler konseyinin başkanı Theodor Meron davadan çekildi.

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"Bosna Kasabı" olarak da anılan Karadzic'in dün Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizmasından (MICT) Meron'un değiştirilmesini talep etmesinin ardından Meron'un kendi isteğiyle davadan çekildiği açıklandı.

Hakim değişikliğinin Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) eski başkanı Karadzic'in temyiz davasındaki kararın da ertelenmesine neden olabileceği ifade edildi.

Karadzic'in avukatı Peter Robinson, dün MICT'ye sunduğu talep yazısında, hakim Meron'un, Karadzic'in eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanması sırasında Srebrenitsa, Saraybosna ve Bosna Hersek'in diğer bölgelerinde işlenen suçlara ilişkin aldığı kararları sebep göstererek, Meron'un temyiz davasında yer almaması gerektiğini ifade etmişti.

ICTY, yargılanmasına 2009'da başlanan Karadzic hakkında 24 Mart 2016'da açıkladığı kararında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından eski Sırp siyasetçinin 40 yıl hapsine hükmetmişti. Karadzic, adil yargılanmadığı ve hakimlerin hakkında hüküm verirken hata yaptığı gerekçesiyle aynı yılın temmuz ayında temyiz başvurusunda bulunmuş, beraat etmek ya da yeniden yargılanmak istediğini belirtmişti.

Bu arada, hakkında daha önce müebbet hapis cezası verilen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in temyiz davasına bakan 5 hakimden 3'ü de kısa bir süre önce MICT tarafından değiştirilmişti. "Taraflı" oldukları gerekçesiyle değiştirilen hakimler arasında Meron da yer alıyordu.

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