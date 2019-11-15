19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7462
  • 6,3519
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bosna'daki savaşta öldürülen 12 Boşnak 27 yıl sonra toprağa verildi

Bosna'daki savaşta öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna'daki savaşta (1992-1995) öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.
 
Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedikleri esnada Sırp askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra kılınan cenaze namazına Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.
 
Zvizdic, Bosna Hersek'te 700'den fazla toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak, "Burası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iddia ettiği gibi saatli bomba değil, başka bir dine mensup oldukları için öldürülen onbinlerce Boşnak'ın gömüldüğü toplu bir mezar." dedi.
 
Adaletin sağlanabilmesi için suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini vurgulayan Zvizdic, bugünün, 27 yıl sonra sevdiklerine kavuşan kurban yakınları için özel bir gün olduğunu söyledi.
 
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Marko Jurisic de savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hala 7 bin 210 kayıp olduğuna dikkati çekerek, toplu mezarların yerlerini bilenlere ihbarda bulunmalarını ifade etti.
 
Bugün babası Salko'yu toprağa veren Lejla Beganovic babasının artık bir mezarı olacağını belirterek, "Mezarının başına gelip 27 yıldır içimde biriktirdiklerimi seninle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
 
Bu arada, 1992 yazında öldürülen bu 12 siville birlikte kurşuna dizilerek öldürülen 74 kişinin bedenine ise hala ulaşılamadı. Bugün defnedilen 12 sivilin bedenlerine geçen haziran ayında Lovkice-İgman mevkiinde ulaşılmıştı.

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural
 

POPÜLER HABERLER

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA