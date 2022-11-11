Boşnak lider Dzaferovic, EUFOR'un görev süresinin uzatılmasından memnun

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından Konseyin Boşnak üyeliğini, seçimi kazanan Denis Becirovic'e devretmeye hazırlanan Dzaferovic, görevde bulunduğu 4 yıla ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri'nin Siyasi İlişkiler ve Güvenlik Politikası Özel Temsilcisi Javier Colomina'yı başkent Saraybosna'da kabul eden Dzaferovic, "Görev süreme NATO ile başlamıştım, bugün de NATO ile sonlandırıyorum. Görevi 4 yıl önce devraldığımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yıllık ulusal programın gönderilmesini talep etmişti." dedi.

Dzaferovic, bazı kişilerce gösterilen direnç nedeniyle kriz yaşandığını belirterek, "Zamanımızı gereksiz yere harcadık. Kriz çözüldü ve Bosna Hersek de ilk reform programını hazırlamış oldu." dedi.

Bosna Hersek'te yaşanan "tıkanıklıkların" zaman kaybından başka bir şey olmadığını dile getiren Dzaferovic, bugünkü görüşmede de Bosna Hersek'in NATO ile ilişkilerinin ele alındığını aktardı.

Hazırlanan reform paketinin, Bosna Hersek halkının sorunlarına cevap aradığına işaret eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresinin 1 yıl uzatılmasını memnuniyetle karşıladık. Uluslararası askeri misyonların varlığı, Bosna Hersek'in istikrarını güçlendirmede önemli rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in reform bakımından gelişmesi gerektiğinin altını çizerek, gelecek dönemde bu yönde olumlu adımlar atılması temennisinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeleri, 16 Kasım'da yemin ederek görevlerine başlayacak.