Bosnalı Hırvatlardan ''Hırvat bölgesi'' tehdidi

AA 20 Şubat 2022 Pazar 14:47 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 14:48

Bosna Hersek'te 3 kurucu halktan biri olan Hırvatlar, ekimde gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesi, seçim yasası değişikliği olmaması durumunda, kendi bölgelerini oluşturmak için siyasi bir süreç başlatabileceklerini belirtti.

Bosnalı Hırvat siyasi partilerini temsil eden Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Hırvat Ulusal Parlamentosu (HNS), seçim kanunu hususunda değişikliklerin yapılmaması durumunda "seçim şartları karşılanmamış ve seçim yapılamaz" düşüncesi ile hareket edeceklerini belirtti.

Mostar şehrinde düzenlenen Hırvat Ulusal Parlamentosu oturumu sonrası açıklama yapan Hırvat Demokrat Birliği lideri Dragan Covic, şunları söyledi:

"İstediğimiz seçim kanunları onaylanmaz ise Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesinin seçilmesine engel olacağız. Yaptığımız bu açıklamayla Boşnaklara açık bir mesaj verdiğimize inanıyorum. Bu da işe yaramaz ise Bosna Hersek'teki kurucu halklardan biri olan Hırvatların meşru temsilini sağlamak için Hırvat halkının sesini daha net duymanız gerecek."

- BOSNA HERSEK'TE SEÇİM YASASI REFORMU MÜZAKERELERİNDEN SONUÇ ALINAMADI

Bosna Hersek'in Neum şehrinde 30 Ocak'ta düzenlenen seçim yasası reformu müzakereleri, sonuç alınamadan tamamlanmıştı.

Siyasi liderlerin, ülkedeki seçim yasası reformu görüşmelerine ara bulucu olarak gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD Dışişleri Bakanlığının Bosna Hersek'te Seçim Reformundan Sorumlu Temsilcisi Matthew Palmer ile başlattıkları müzakerelerden somut bir sonuç alınamamıştı.

- BOSNA HERSEK'TE SEÇİM REFORMU TALEBİ

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.