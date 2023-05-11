Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destek mesajı verdi. Dodik, Başkan Erdoğan'ın bölgedeki barış ve güvenliği koruma konusundaki rolüne dikkat çekerek, "Başkan Erdoğan, bölge ve dünya çapında istikrar için oldukça kararlı bir şekilde hareket eden barış ve diyalog adamıdır. Ayrıca, önemli görüşleri paylaştığımız liderlerden biridir. Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'na saygı gösterme konusundaki tutumunu özellikle takdir ediyoruz" dedi.

"VATANSEVERLİĞİ VE KARARLILIĞI SAYESİNDE TÜRKİYE BUGÜN GELİŞMİŞ VE MODERN BİR ÜLKE"



Dodik, Erdoğan'ın Bosna Hersek'e karşı dostça tavır takındığını, taraf seçmediğini, yerel politikacılar arasındaki diyaloğa destek verdiğini ve ülkenin iç meselelerine dışarıdan çözüm dayatmadığını vurguladı. Türkiye'de yaşayan Bosna Hersek kökenlileri pazar günü yapılacak seçimlerde Erdoğan'ı desteklemeye çağıran Dodik, "Şimdiye kadar ülkesine olan ilgisini, liderliğini kanıtladı. Kendisinin ısrarlı tutumu, vatanseverliği ve kararlılığı sayesinde Türkiye bugün gelişmiş ve modern bir ülke" diye konuştu.