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Dünya

Boyko Borisov ile Sevdalina Arnaudova serbest bırakıldı

Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova serbest bırakıldı.

AA18 Mart 2022 Cuma 22:21 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 22:21
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Dün akşam gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Borisov, Goranov ve Arnaudova'yı partililer, Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğünden çıkışta zafer sloganlarıyla karşıladı.

Borisov, emniyetten ayrılırken yaptığı açıklamada, "Akıl almaz, acımasız bir şekilde bizleri (1989 yılında sona eren) karanlık komünizm dönemine geri yolladılar." dedi.

Dün akşam torunları ile akşam yemeği yerken sivil polislerin eve baskın yaptığını anlatan Borisov, polislerin evin her tarafını aradıklarını ve yazılı emir göstermeden kendisini gözaltına aldıklarını anlattı.

Arnaudova ise herhangi bir suçlamada bulunulmadan 24 saat gözaltında tutulduklarını ifade etti.

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