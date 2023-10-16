Böyle tepki gösterdi: İsrail'in Gazze'deki savaş suçları UCM'ye taşınsın

İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra, İsrail'in Gazze'de "planlı bir soykırım yürüttüğünü" belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerektiğini söyledi.

El Mundo'nun haberine göre Belarra, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda "ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla" suçladı.

Filistin'den gelen görüntülere içi parçalanarak baktığını belirten Belarra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail devleti, Gazze'de planlı bir soykırım yürütüyor." dedi.

Belarra, İsrail'in sivillerin yaşadığı bölgeleri bombalamasının ve onları topluca cezalandırmasının, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve "savaş suçu" işlediğini dile getirerek, "Bu gerçeğe bakarsak ABD ve AB, sadece buna göz yummakla kalmayıp aynı zamanda İsrail devletini apartheid politikasında ve insan haklarını ihlal eden işgalinde destekliyor." görüşünü paylaştı.

Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarının, İsrail'in işlediği "suçların" mazereti olamayacağına dikkati çeken Belarra, hem İspanya hem de tüm Avrupa halkını sokaklara İsrail'i protestoya çağırdı.

Belarra, hükümeti kurmakla görevli Sosyalist İşçi Partisini (PSOE), Netanyahu'nun "savaş suçlarının soruşturulması" için UCM'ye dilekçe verme konusunda birlikte çalışmaya davet etti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

