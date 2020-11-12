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Dünya

Bozguna uğrayan Paşinyan ortaya çıktı: Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin asker kuşatmaya düşecekti

Azerbaycan'ın demir yumrukla Karabağ'ı işgalcilerden temizlemesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koltuğunu sallarken, tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan ortaya çıktı. Facebook'tan açıklama yapan Paşinyan, 'Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti.' ifadelerini kullandı.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:06
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Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı.

"20 BİN ERMENİ ASKERİ KUŞATMAYA DÜŞECEKTİ"

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

ERMENİ KANALLARINDAN PAŞİNYAN'A SANSÜR

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

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