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Bozulmamış 18 bin yıllık köpek fosili!

Sibirya'da 18 bin yıllık yavru köpek fosili bulundu.

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Yakutistan’daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi.

BUZUL ÇAĞINDAN KALMA

Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi’ne (CPG) götürüldü. Bilim insanları fosilin yaklaşık 18 bin yıl öncesine ait olduğunu belirtirken, köpeğin cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi. CPG araştırma görevlisi Love Dalen, köpekten alınan dokunun Avrupa’nın en büyük DNA bankasına gönderileceğini ve köpek olduğunu düşündükleri fosilin tam cinsini ya da kurt gibi yakın bir soydan gelip gelmediğini belirleyeceklerini söyledi. Daha önce yine aynı bölgede soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmamış bir kurt fosili bulunmuştu. Bilim insanları bu fosilin Buzul Çağı’ndan kaldığını belirlemiş ve yaklaşık 40 bin yıl öncesine ait olduğunu duyurmuştu.   

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