İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brett McGurk'ün istifasının ardından James Jeffrey atandı

Brett McGurk'ün istifası sonrasında ABD Başkanı DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğine halen ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten James Jeffrey atandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino yaptığı yazılı açıklamada "Büyükelçi James Jeffrey, DEAŞ karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilciliği görevini yürütecek." ifadesine yer verdi. 

Jeffrey'nin Suriye Özel Temsilciliğini de sürdüreceğine dikkati çeken Palladino, "Büyükelçi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı ile DEAŞ karşıtı küresel koalisyon arasındaki ilişkileri ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedefleriyle tutarlı bir şekilde ortak ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde Başkan Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini uygulama konusunda koordinasyon sağlayacak." ifadelerini kullandı.  

ABD Başkanı DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği görevini eski Büyükelçi Brett McGurk yürütüyordu. 

McGurk, Irak’ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ'a zemin hazırlayan 5 yıllık deneyiminin ardından Suriye’de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza atmıştı. 

Irak'ın federal yapısının mimarı olarak bilinen McGurk, Suriye'ye Irak modelini dayatmaya çabaladı ve Suriye'nin kuzeyinde PKK tekelindeki yapıyı benimsemişti. 

Mcgurk, ABD yönetiminin, 19 Aralık'ta Suriye'den çekilme kararı almasının ardından istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise istifanın ardından, "Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Ankara doğal gaz patlaması

Ankara doğal gaz patlaması

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Sigara vergi oranında yeni düzenleme

Sigara vergi oranında yeni düzenleme

İstenmeyen Haysom'ı yerine yeni atama

İstenmeyen Haysom'ı yerine yeni atama

Tam 8,5 milyar dolar

Tam 8,5 milyar dolar

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş
 

POPÜLER HABERLER

Burak Yılmaz Beşiktaş´ta ilk antrenmanına çıktı

Burak Yılmaz Beşiktaş´ta ilk antrenmanına çıktı

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA