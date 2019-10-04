Brexit hasta etti

Yılan hikayesine dönen İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık (Brexit) süreci sonunda toplumu tehdit eden bir hastalığa dönüştü. Sun gazetesinin haberine göre, bir İngiliz, 2016’da yapılan Brexit referandumundan üç hafta sonra ciddi anksiyete problemleri yaşamaya başladı. Paranoya davranışları ve uyku problemleri sebebiyle adamı hastaneye götüren eşi, evde sürekli izleniyor olma korkusu yaşandığını anlattı.

PSİKOLOJİK BOZUKLUK

Ruh sağlığındaki dengesizliklerin boyutunun artmasıyla adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi alınan vatandaş, doktorlara “İngiliz olmaktan utanıyorum” dedi. Vatandaşın durumunu araştıran doktorlar akıl sağlığı sorunu geçmişi olmadığını, sigara ya da alkol kullanmadığını fark etti. Uzun süren araştırmanın sonunda adamın strese bağlı akut psikotik bozukluk yaşadığı ortaya çıktı. Adamın sorunlarının Brexit ayrılma süreciyle başladığı ortaya çıktı. Hekimler bunun ilk Brexit sendromu vakası olduğunu ifade etti.