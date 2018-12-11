Brexit için tarih belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını açıkladı.

JUNCKER: BREXİT ANLAŞMASI TEKRAR MÜZAKERE EDİLMEYECEK

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na hitap eden Jean-Claude Juncker, Brexit gündeminin 13-14 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne "sürpriz" şekilde eklendiğini belirtti.

AB ve İngiltere'nin 25 Kasım'da Brexit'te anlaşma sağladığını, bu nedenle konunun tekrar gündeme gelmesinden dolayı şaşırdığını ifade eden Juncker, "Vardığımız anlaşma en iyi ve mümkün olan tek anlaşma." ifadesini kullandı.

"MÜZAKEREYE AÇILMAYACAK"

Juncker, "Tüm tarafların Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılmayacağını bilmesi gerekiyor." diyerek, temel sorunun AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan "tedbir maddesiyle" ilgili olduğunu söyledi.

"Tedbir maddesinin" taraflar arasında gelecekte inşa edilecek ilişkinin de temelini oluşturduğuna dikkati çeken Juncker, AB'nin İrlanda'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının altını çizdi.

MAY'DEN BREXİT DİPLOMASİSİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamış, AB Liderler Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.

May, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından akşam saatlerinde Brüksel'de AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'le ayrı ayrı bir araya gelecek.

(AHaber)