Brexit ile ilgili anlaşmaya varıldı iddiaları asılsız çıktı

Londra'nın Brexit Bakanı Dominic Raab ile AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in gündeminde, Kuzey İrlanda sınırı başta olmak üzere çözülmeyi bekleyen kilit meseleler var.

Bu arada AB'ye üye 27 ülkenin büyükelçilerinin, Brexit görüşmeleri için Brüksel'e acil çağrılması, iki tarafın uzlaştığı söylentilerine yol açmıştı. Üç farklı diplomatik kaynağa dayandırılan haberlerde de Londra ve Brüksel'in ayrılık koşullarında anlaştığı iddia edilmişti.

Brüksel'deki yoğun müzakere trafiğinin anlaşmaya varıldığı ihtimalini kuvvetlendirmesine rağmen, büyükeleçilere anlaşma olmadığı bildirildi.

AB liderleri önümüzdeki çarşamba günü Brexit Zirvesi için bir araya gelecek. İngiliz The Guardian gazetesi, Kuzey İrlanda sınırı ile ilgili ilerleme kaydedilmesi halinde, AB liderlerinin 'anlaşmasız Brexit' için kasım ayında olağanüstü bir zirve planladığını yazdı.

Kilit sorun Kuzey İrlanda ile İrlanda sınırı

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki sınır, Londra için hem AB nezdinde hem de ülke içinde içinden çıkılamaz bir soruna dönüştü.

Birleşik Krallık tek pazardan ayrılmayı istemekle birlikte Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır kontrollerinin devreye sokulmasına sıcak bakmıyor.

Tek pazardan çıkılması durumda AB ile Birleşik Krallık arasındaki tek kara sınırında kontrollerin uygulanması kaçınılmaz olacak.

Londra, bu ikileme çözüm olarak sadece Kuzey İrlanda'nın tek pazarda kalmasını önermişti.

'Backstop' adı verilen protokol, Londra ile Brüksel'in Brexit ile ilgili nihai anlaşmaya varamaması halinde Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki mevcut sınır uygulamalarının devam etmesini öngörüyor. Bu, AB'den ayrılma sürecindeki Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın AB ekonomik alanında kalması anlamına geliyor.

Bu öneri hem Westminster parlamentosunu hem de Brüksel'i ikna etmeye çalışan İngiliz hükümetine ayrı bir sorun yarattı.

Kuzey İrlanda'ya imtiyaz verilmesine karşı çıkan İskoçya yerel hükümeti, söz konusu ayrıcalığın ya kendilerine de sağlanmasını ya da tamamen rafa kaldırılmasını talep ediyor.

(Euronews)