Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brexit müzakereleri 'ilerlemiyor'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere ile birlik arasında devam eden Brexit müzakerelerinde İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusu çözülemediği için henüz anlaşma sağlanamadığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brexit müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği AB Genel İşler Konseyi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanlarına İngiltere'yle son haftalarda yapılan Brexit müzakereleri hakkında bilgilendirmede bulunduğu bildirildi.

AB ve İngiltere arasında müzakerelere yoğun biçimde devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Henüz bir anlaşma sağlanamadı. Özellikle İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında somut sınır uygulanmamasına yönelik bir çözüm bulunması gibi önemli konularda müzakereler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşma sağlanamaması ihtimaline yönelik hazırlık çalışmalarına ise devam edeceği kaydedildi.

Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya´daki hortumun karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya´daki hortumun karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA