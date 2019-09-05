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Brexit öncesi ABD, AB'ye karşı harekete geçti

İngiltere Başkanı Boris Johnson, başkent Londra'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

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İngiltere Başkanı Boris Johnson, başkent Londra'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Boris ve Johnson, Brexit sonrası yapılabilecek ticari anlaşmaların içeriği hakkında görüştü.
 
İngiltere Başkanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Başkent Londra'da görüşen ikili daha sonra basının karşısına çıktı. İngiltere için oldukça yoğun olan bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirildiğini söyleyen Pence, "Sayın Başbakan öncelikle bu kadar içten bir karşıma için teşekkür ediyorum. Birleşik Krallık oldukça yoğun bir dönemden geçiyor, misafir perverliğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.
 
"ABD Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını destekliyor"
 
ABD Başkanı Donald Trump ile bu sabah görüştüklerini belirten Başkan Yardımcısı Pence, "Şundan emin olabilirsiniz ki ABD Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını destekliyor" diyerek ABD'nin aynı zamanda Birleşik Krallık'la bir serbest ticaret anlaşmasına hazır olduğunu söyledi. Pence, "Başkan sık sık ABD'nin dünyadaki en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyler, biz de ABD ve İngiltere arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasını iki ülke arasındaki ticaret hacmini 3-4 katına çıkaracağına gerçekten inanıyoruz. Ama bunu yapmakta kaygılıyız, sizin yanınızda durmaktan ve gücümüzle tarihi ve çok özel ilişkilerimizi güçlendirmekten kaygılıyız" diye konuştu.
 
"ABD ekonomisi Birleşik Krallık halkı için mükemmel ve büyük bir fırsat"
 
İngiltere Başkanı Johnson ise yaptığı açıklamasında, "Seni burada görmek harika. Serbest ticaret anlaşması konusunda ilerleyeceğiz. Tabi ki ABD ekonomisi Birleşik Krallık halkı için mükemmel ve büyük bir fırsat. Ama hala şöyle bir durum var. Biliyorsunuz, ABD, ABD halkı İskoçya'nın kuzu etini, dana etini ya da yahnisini yemiyor" şeklinde konuştu.
 
"Serbest ticaret anlaşması için çok çalışacağız"
 
Pek çok farklı üründe ticaret engelinin de olduğunu söyleyen Johnson, bunun yapılacak anlaşma ile çözüleceğini söyledi. Johnson, "Ve şunu da biliyorum ki siz pazarlıkta çok zorlusunuz. O zaman, bu serbest ticaret anlaşmasının tüm taraflar için işe yarar olacağından emin olmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
 
"Serbest ticaret anlaşması üzerine çalışmak için hazırız"
 
ABD Başkanı'nın bazı sözlerini aktaran Pence ise Johnson'a cevaben, "Trump'la bu sabah konuştuğumuzda şunları söyledi: 'Arkadaşım, Başbakan Boris Johnson'a şunu söyle, biz, siz en kısa sürede hazır olduğunuzda, serbest ticaret anlaşması üzerine çalışmak için hazırız.' Netleştirmek için söylüyorum, ABD Birleşik Krallık'ın AB'den çıkması kararını destekliyor. ve biz ekonomik ilişkiler inşa etmek için hazırız" şeklinde konuştu.
 
"Klorlanmış tavuk yemeğe de hevesli değiliz"
 
Son olarak sözü alan Johnson ise, "Serbest ticareti artıracak her şeyi yaptığımızdan emin olacağız. Ama Ulusal Sağlık Hizmeti, Birleşik Krallık medyası için, her zaman söylemeye değer, Ulusal Sağlık Hizmeti, müzakerelerimiz devam ettiği sürece masada değil, öte yandan biz de klorlanmış tavuk yemeğe de hevesli değiliz. Biz zaten karşı tezgahımızda büyük bir klorlu tavuğa sahibiz" ifadelerini kullandı.

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