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Brexit oylamasına AB'den ilk yorum: İngiltere niyetine açıklık getirsin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, 'İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum.' ifadesini kullandı.

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Juncker, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki oylamanın sonucundan üzüntü duyduğunu vurgulayarak, AB olarak Brexit anlaşmasının oylama sürecini sürdüreceklerini belirtti.

Mevcut Brexit anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu aktaran Juncker, "İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılmasını sağlamanın tek yolu budur." ifadesini kullandı.

- "İngiltere niyetine açıklık getirsin"

Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile beraber İngiltere'ye ek güvenceler sunarak "iyi niyetlerini" ortaya koyduklarını, Başbakan May ile de hafta başında mektuplaştıklarını anımsattı. "İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." değerlendirmesinde bulunan Juncker, AB'nin ayrılık sürecine tam olarak hazır olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Juncker, zamanın daraldığını belirterek, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?"

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer anlaşmaya varmak mümkün değilse ve kimse anlaşmasız ayrılık istemiyorsa, o zaman tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" ifadelerine yer verdi. İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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