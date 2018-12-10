İngiltere Brexit sürecini tek taraflı iptal edebilecek
Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.
- star.com.tr
İngiliz parlementosunun Brexit oylaması yapacağı Salı gününden bir gün önce yapılan açıklamada "İngiltere'nin Brexit anlaşmasını tek taraflı fes etme yetkisi vardır." dedi.
Bu karardan sonra yarın yapılacak İngiliz parlamentosundaki oylamanın daha sert geçeceği iddia ediliyor. Theresa May'in Perşembe günü Brüksel'de toplanacak olan liderler toplantısında Brexit konusunda daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.
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