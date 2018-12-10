Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Brexit sürecini tek taraflı iptal edebilecek

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz parlementosunun Brexit oylaması yapacağı Salı gününden bir gün önce yapılan açıklamada "İngiltere'nin Brexit anlaşmasını tek  taraflı fes etme yetkisi vardır." dedi.
 
Bu karardan sonra yarın yapılacak İngiliz parlamentosundaki oylamanın daha sert geçeceği iddia ediliyor. Theresa May'in Perşembe günü Brüksel'de toplanacak olan liderler toplantısında Brexit konusunda daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA