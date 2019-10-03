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Brexit’e Johnson makyajı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecini tamamlama vaadiyle Başbakanlığa gelen Boris Johnson, halefi Theresa May’in Brüksel ile yaptığı anlaşmaya dair revizyon önerilerini sundu.

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Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson, önerisinde, planın reddedilen Kuzey İrlanda maddesine yoğunlaştı. Kuzey İrlanda’nın, en azından 2025 yılına kadar ‘AB ortak pazarının parçası’ olarak kalmasını öneren Johnson, AB’nin İrlanda Cumhuriyeti-Kuzey İrlanda sınırından İngiltere’ye ulaşan mallarının yurt içinde denetlenmesini talep etti. Fiili bir sınır kurulmamasını öngören değişikliğe göre, 2025’te Kuzey İrlanda parlamentosu AB ortak pazarına mı yoksa İngiltere gümrük rejimine mi tabi olacağını seçecek. 

ANLAŞMA İÇİN SON ŞANS

Ayrıca, Londra hükümeti de 2021’ye kadar AB ile bir serbest ticaret anlaşmasına varacak. İngiltere ile AB’nin 17 Ekim’e kadar anlaşmaya varması gerekiyor. Mutabakat sağlanamazsa Londra anlaşmasız Brexit’i devreye sokacak.

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