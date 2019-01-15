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Brexit’in kaderi bugünkü kritik oylamaya bağlı

İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin AB’den ayrılması (Brexit) anlaşmasını bugün oylamaya hazırlanırken, ülkenin önündeki seçeneklerin her biri ayrı kriz niteliği taşıyor.

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Başbakan Theresa May oylamada anlaşmanın reddedilmesi halinde, ülkenin AB üyesi olarak kalması ihtimalinin artacağını söyledi. May, daha önce yeterli desteği bulamayacağını görerek oylamayı bir ay ertelemiş olsa da kamuoyunda bugünkü oylamada da sonucun değişmeyeceği kanısı yaygınlığını koruyor. May’in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içinden 100 kadar milletvekili ile May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi’nin 10 milletvekilinin, oylamada muhalefet partileri ile hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor. May’in oylamayı kazanması halinde ülke 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olacak ancak 2 yıllık geçiş süreci boyunca İngiltere pek çok bakımdan fiili AB üyesi olarak kalacak.  Avrupa Parlamentosu (AP) 129 AP üyesi, İngiliz halkına hitaben açık bir mektup yayımlayarak Brexit’ten vazgeçme çağrısında bulundu.

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