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Brexit’in önündeki en büyük engellerden biri kalkıyor

İngiltere ve İrlanda dışişleri bakanları Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşması önündeki en büyük engellerden biri olan İrlanda sınırının nasıl işlemeye devam edeceği problemine ilişkin kararın çok yakında açıklanacağını duyurdu.

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İngiltere ve İrlanda dışişleri bakanları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşması önündeki en büyük engellerden biri olan İrlanda sınırının nasıl işlemeye devam edeceği problemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlar, konuya ilişkin verilecek kararın çok yakında duyurulacağını aktardı.
 
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, başkent Dublin’de yaptığı açıklamada sınır sorununa ilişkin, “Sanırım çözüme çok yakın olduğunu düşünüyorum, umuyorum” dedi.
 
Başbakan Theresa May'ın ofisinde basın toplantısı düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lidington ise, “Simon'ın dediği gibi, bu konuda çözüme çok yakınız” ifadelerini kullandı.
 
Brexit müzakerelerinde Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki en tartışmalı konulardan biri Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl olacağı problemiydi.

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