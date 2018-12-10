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AB 'anlaşmasız' senaryoyu tartışacak

Perşembe günü Brexit zirvesi yapılması çağrısında bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bu zirvede anlaşmasızlık senaryosunun tartışılacağını açıkladı.

  • star.com.tr
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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe günü gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunun da görüşülmesi çağrısı yaptım. Brexit anlaşmasını tekrar müzakere etmeyeceğiz. Süreci İngiltere için nasıl kolaylaştırabileceğimizi konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Zamanın daraldığını belirten Tusk, "AB'nin Brexit anlaşmasının gerçekleşmediği senaryoya ne kadar hazırlıklı olduğunu da tartışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

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