AB 'anlaşmasız' senaryoyu tartışacak
Perşembe günü Brexit zirvesi yapılması çağrısında bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bu zirvede anlaşmasızlık senaryosunun tartışılacağını açıkladı.
- star.com.tr
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe günü gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunun da görüşülmesi çağrısı yaptım. Brexit anlaşmasını tekrar müzakere etmeyeceğiz. Süreci İngiltere için nasıl kolaylaştırabileceğimizi konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Zamanın daraldığını belirten Tusk, "AB'nin Brexit anlaşmasının gerçekleşmediği senaryoya ne kadar hazırlıklı olduğunu da tartışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.— Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018
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