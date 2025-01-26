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Dünya

Brezilya, ABD'nin sınır dışı edilen vatandaşlara muamelesini eleştirdi

Brezilya, ABD'den sınır dışı edilen ve uçuş sırasında elleri kelepçelenen 80 Brezilyalı düzensiz göçmene yapılan muamele nedeniyle ABD'yi eleştirdi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 07:12 - Güncelleme:
Brezilya, ABD'nin sınır dışı edilen vatandaşlara muamelesini eleştirdi
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Ulusal basında yer alan habere göre, Brezilya hükümeti, vatandaşlarının uçuş sırasında kelepçelenmesini "vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık" olarak nitelendirerek yapılan muameleyi kınadı.

Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski'nin talimatıyla, Brezilya Federal Polisi, teknik bir sorun nedeniyle Amazon bölgesindeki Manaus şehrine beklenmedik iniş yapan uçakta müdahalede bulundu.

Uçakta, 88 Brezilyalı yolcu, 16 ABD güvenlik görevlisi ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi.

Polisin müdahalesiyle kelepçelerin çıkarıldığı, ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla göçmenlerin, Brezilya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Belo Horizonte kentine güvenli bir şekilde taşındığı ifade edildi.

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