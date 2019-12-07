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Brezilya BM’ye borç taktı

Brezilya, Birleşmiş Milletler’e (BM) yıl sonuna kadar üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödemezse, Genel Kuruldaki oy hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Son 10 yılın ‘’en kötü bütçe krizi’’ ile karşı karşıya olan 193 üyeli BM’ye henüz ödeme yapmayan 54 ülke bulunuyor. Brezilya ise BM’ye 415 milyon dolardan fazla borçlu durumda. BM Şartı’nın 19’uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybediyor. ABD’den sonra BM’ye en fazla borcu olan 2’nci ülke konumundaki Brezilya’nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Borcunu zamanında ödeyemeyen diğer ülkelerle yaptığımız gibi Brezilya lideri Bolsonaro ile de ödeme konusunda görüşüyoruz. BM Şartı’nın 19’uncu maddesi çok net” dedi.

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

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