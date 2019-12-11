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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Greta Thunberg için ‘velet’ dedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i, medyada aşırı ilgi gören ‘velet’ olarak nitelendirdi.

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16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde Guajajara kabilesinin iki liderinin, yoldan geçen araçtan açılan ateş sonucu öldüğü olaya tepki verdi. Thunberg, Twitter hesabında, Brezilya’da yerlilerin, yasadışı orman kesimine karşı çıktıkları için öldürüldüğünü ve dünyanın bunu görmezden geldiğini yazarak, bu durum için “rezalet” dedi.
 
Globo’nun aktardığına göre, Bolsonaro basın toplantısında, “Greta, yerlilerin, Amazon ormanlarını koruduğu için öldüğünü söyledi. Basının, onun gibi bir velede bu kadar ilgi göstermesi şaşırtıyor” dedi.
 
Tüm ölümlerin endişe verici olduğunu söyleyen Bolsonaro, hükümetin ülkedeki yasadışı orman kesimini azaltmak istediğini savundu.
 
Diğer yandan Greta Thunberg, Twitter’deki statüsünü, Portekizcede ‘velet’ anlamına gelen ‘Pirralha’ olarak değiştirdi.

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