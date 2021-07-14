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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hıçkırık tutması sebebiyle hastaneye gittiği açıklandı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:29
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Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kendisini hıçkırık tutmasının sebebinin araştırılması için gerekli testlerin yapılması adına başkent Brasilia'daki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne gittiği duyuruldu.

Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, doktor tavsiyesi üzerine devlet başkanının hastane zorunluluğu bulunmamak şartıyla 24 ila 48 saat arasında gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Ayrıca Bolsonaro'nun, sabah toplantılarını iptal ettiği öğrenildi.

Brezilya basınında dün, Bolsonaro'nun bir haftadır devam eden hıçkırık nedeniyle şikayet ettiğine yönelik haberler yer almış, Bolsonaro, bu durumun bir diş ameliyatı sebebiyle kullandığı ilaçlarla ilişkili olduğunu söylemişti.

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